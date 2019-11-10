ОСТАННІ НОВИНИ

Сьогодні у львівських храмах молитимуться за сиріт

Вероніка Рой

|

Щороку в другу неділю листопада Церкви єднаються в спільному молитві в «День молитви за сиріт». Про це пише «Духовна велич Львова».

 

Цього року подія припадає у неділю, 10 листопада. В цей день усі Церкви моляться в особливому намірі за кращу долю для дітей-сиріт, за оздоровлення сім’ї і за повернення дитини до своїх батьків, за об’єднання дитини з новою родиною, яку Бог обрав для неї, за зцілення дитячих ран та кращі зміни в житті дітей.

Як йдеться у Facebook-сторінці храму Святих Верховних Апостолів Петра і Павла, у церкві об 11:00 год. кожен зможе взяти образок пресвятої родини з молитвою за сиріт та ім’ям конкретної дитини-сироти за яку протягом року буде молитись. Таким чином сирота матиме ще одного Ангела-охоронця, якого не бачить, але який завжди в молитві поруч.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні
Анастасія ПИЖ
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні

Чи можливо динамічно розвивати свою справу на Львівщині та  дотримуватися європейських принципів соціальної орієнтації б...

Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польоті...

(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?
Наталя ДУЛЯБА
(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?

Наприкінці вересня Львів сколихнула жахлива звістка: на Сихові на будівельному майданчику «Авалону» впав кран. Внаслідок...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...