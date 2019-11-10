Сьогодні у львівських храмах молитимуться за сиріт

Щороку в другу неділю листопада Церкви єднаються в спільному молитві в «День молитви за сиріт». Про це пише «Духовна велич Львова».

Цього року подія припадає у неділю, 10 листопада. В цей день усі Церкви моляться в особливому намірі за кращу долю для дітей-сиріт, за оздоровлення сім’ї і за повернення дитини до своїх батьків, за об’єднання дитини з новою родиною, яку Бог обрав для неї, за зцілення дитячих ран та кращі зміни в житті дітей.

Як йдеться у Facebook-сторінці храму Святих Верховних Апостолів Петра і Павла, у церкві об 11:00 год. кожен зможе взяти образок пресвятої родини з молитвою за сиріт та ім’ям конкретної дитини-сироти за яку протягом року буде молитись. Таким чином сирота матиме ще одного Ангела-охоронця, якого не бачить, але який завжди в молитві поруч.