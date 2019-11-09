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Харчування восени: ТОП-5 порад від фахівців

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Для того, щоб без стресу підлаштувати та адаптувати свій організм до осінніх погодних умов недостатньо просто утеплитися та змінити гардероб, важливо переглянути свій щоденний раціон та спосіб життя. Відтак Центр громадського здоров’я України підготував прості поради для кожного, які допоможуть залишатися здоровим та урізноманітнити осіннє харчування.

 

Перш за все, надавайте перевагу сезонним овочам та фруктам. Гарбуз, яблука, груші, виноград, баклажани, солодкий перець, різні види капусти, корінь петрушки, селери, морква -осінні джерела вітамінів та мікроелементів, які підготують організм до сезонних змін.

Не забувайте підтримувати питний режим! Здається, що восени не так хочеться багато пити, як влітку. Але, навіть якщо не відчуваєте спраги, питного режиму необхідно дотримуватися, виходячи з норми 30 мл рідини на кілограм ваги. Достатнє вживання води щодня допомагає подолати хронічну втому, стрес, поліпшує роботу мозку і всього організму.

Контролюйте та обмежте вживання солодкого (цукру). Пам’ятайте, що цукор може стати причиною різних захворювань: серцево-судинні, ожиріння, карієс, хвороби печінки та деяких видів раку.. ВООЗ рекомендує обмежити споживання цукру до 10%. Скільки це? Для людей, які щодня витрачають у середньому 2000 ккал (а це більшість дорослих, які ведуть малоактивний спосіб життя) – до 50 г на добу (10 чайних ложок). Водночас, разом з експертами ВООЗ рекомендуємо зменшити споживання цукру ще вдвічі – до 25 г (така кількість цукру знаходиться у склянці фруктового соку) або до п’яти чайних ложок на день. Мінімізуйте споживання солодощів на користь здорових альтернатив. Їжте мед, фрукти і сухофрукти, робіть смузі на основі банану, запікайте яблука з домашнім сиром і гарбуз з корицею та горіхами.

Обмежте вживання жирної та важкої їжі. Віддайте перевагу продуктам з перевагою корисних жирів: авокадо, оливкова олія, горіхи та червону риба. Повноцінне харчування допоможе залишатися ситим протягом довгого часу та зберігати хорошу фізичну форму.

Додавайте спеції та прянощі в гарячі напої. До зігріваючих відносять імбир, кардамон, мускатний горіх, корицю, лавровий лист, гвоздику, перець червоний і чорний, шафран, куркуму, кмин. Для приємного аромату додавайте часточки фруктів, а підсолодити напій можна солодкою настоянкою шипшини або медом.

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