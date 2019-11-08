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У Трускавці хочуть збудувати найбільший у Східній Європі аквапарк

Вероніка Рой

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У місті Трускавець, що на Львівщині, планують збудувати найбільший у Східній Європі аквапарк. Про це виданню «Інтерфакс-Україна» повідомив міський голова Андрій Кульчинський.

 

«Два місяці тому ми провели конкурс на аквапарк, перемогла компанія з Києва … Мінімум рік буде проєктування, потім три-чотири роки цілодобового будівництва, оскільки це величезний об’єкт на 3 га. Концепція передбачає будівництво найбільшого аквапарку в Східній Європі», – сказав Кудьчицький.

За його словами, аквапарк хочуть розмістити на місці найвищого недіючого будинку у Львівській області – 25-поверхівки на виїзді з Трускавця. Згідно з концепцією, об’єкт буде включати готельні номери.

Як повідомив Кульчицький, в Трускавці в 2018 році було відкрито дві нові шестиповерховий готелі рівня 3-4 зірки. В даний час на стадії будівництва – ще три готелі, інвесторами яких виступають іноземці.

«У центрі зводить готель інвестор з Туреччини, ще одну – інвестор з Азербайджану, вже завершує будівництво готелю інвестор з Казахстану», – каже Андрій Кульчинський.

За його даними, на сьогодні у готелях та санаторіях Трускавця можна розмістити близько 14 тисяч осіб.

«2018 рік був рекордним за останні 10 років за кількістю відпочиваючих. У цьому році йдемо практично на тому ж рівні – 172 тис. За дев’ять місяців проти 174 тис. За дев’ять місяців 2018 року. Середній день перебування – 14 днів. При цьому 30% туристів складають іноземці, з них найбільше поляків, далі йдуть Азербайджан, Молдова, Білорус», – зазначив Кульчинський.

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