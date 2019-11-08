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У львівському аеропорті повідомили про затримку низки рейсів

Вероніка Рой

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Сьогодні, 8 листопада, у міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького затримують рейси авіакомпаній Ernest Airlines та SkyUp. Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

 

Так, рейс ERN223 Мілан-Львів затримується в Мілані до 15-20 (по плану 06-40), відповідно виліт ERN278 Львів-Неаполь переноситься на 17-40 (по плану 09-20). Наступні рейси Неаполь-Львів-Венеція і Венеція-Львів-Мілан теж зсуваються на 8 годин.

Рейс авіакомпанії SkyUp SQP141 Бориспіль-Львів затримується в Борисполі до 14-20 (по плану 21-05 07.11.2019), відповідно виліт SQP7131 Львів-Шарм-Ель-Шейх переноситься на 16-20 (по плану 00-05)

Рейс SQP7132 Шарм-Ель-Шейх-Львів затримується з вильотом до 21-00 (по плану 14-05)

Рейс SQP142 Львів-Бориспіль затримується з вильотом до 00-40 09.11.2019 (по плану 19-10).

Як наголошують у пресслужбі львівського аеропорту, усі наступні рейси відповідно теж відбудуться з затримкою. Наразі частина пасажирів поїхала додому, частина ночувала в аеропорту та отримала гаряче харчування. Причина затримки –технічна.

Крім цього, рейс LOT757 Варшава-Львів та рейс LOT758 Львів-Варшава було скасовано по метеоумовах Львова.

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