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«Києвом натовпами ходять фашисти». Зірка Comedy club і «Файної Юкрайни» Молочний потрапив у скандал

Соломія Головіна

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Резидент українського Comedy club, зірка народного скетч-шоу «Файна Юкрайна» Андрій Молочний, який переїхав мешкати у Росію, зробив скандальну заяву про те, що начебто вулицями Києва натовпами ходять фашисти.

 

«Адже ще п’ять років тому я навіть і подумати не міг, що по Києву натовпами ходитимуть фашисти. Я навіть уявити собі не міг, що будуть опоганюватися пам’ятники героям Великої Вітчизняної Війни. Що будуть зносити пам’ятники Жукову і Ватутіну. Що на День Перемоги 9-го травня молодь буде ображати ветеранів, а співробітники поліції не тільки не будуть припиняти такі дії, а самі будуть сприяти цьому, змушувати ветеранів і навіть дітей знімати пілотки з червоними зірками. Що буде війна, і буде гинути багато людей, наших людей! Люди похилого віку, жінки і діти, наші діти!», – написав він у Instagram.

При цьому Андрій Молочний висловив сподівання, що «Київ буде очищений від фашистської нечисті»:

«Але є надія, є надія, що як і сімдесят шість років тому Київ буде очищений від фашистської нечисті, від нелюдей, які хочуть, щоб ми зрадили пам’ять наших великих предків, зрадили Батьківщину, зрадили себе і зрадили своїх дітей. Нічого у вас, гади, не вийде. Тепер за цю пам’ять я зубами триматися буду».

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Здравствуйте соотечественники! 6 ноября 1943 года, войска 1-го Украинского фронта (генерал армии Н.Ф. Ватутин) в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов столицу Украины г. Киев. Почему для меня это событие стало важным, приобрело очень ценное значение? Ведь ещё пять лет назад, я не писал об этом, не выкладывал такие посты. Ведь ещё пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной Войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину. Что на День Победы 9-го мая молодежь будет оскорблять ветеранов, а сотрудники полиции не только не будут пресекать такие действия, а сами будут способствовать этому, заставлять ветеранов и даже детей снимать пилотки с красными звёздами. Что будет война, и будут гибнуть много людей, наших людей! Старики, женщины и дети, наши дети! Я много чего не мог себе представить, и даже сейчас перечитывая написанное я не могу поверить, что это происходит в действительности, мне кажется, что это кошмарный сон, затянувшийся на долгие годы… Это не сон. Это боль, это рваная рана на сердце. Но есть надежда, есть надежда, что как и семьдесят шесть лет назад Киев будет очищен от фашисткой нечисти, от нелюдей, которые хотят чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей. Ничего у вас гады не получится. Теперь за эту память я зубами держаться буду. Буду держаться по многим причинам, и ещё потому, что в составе 1-го Украинского фронта, под командованием Николая Фёдоровича Ватутина и Георгия Константиновича Жукова, прошёл всю войну и погиб в апреле сорок пятого года мой прадед Пётр Андреевич Молочный. И это моя ценность. Буду помнить и чтить я, значит будут помнить и чтить мои дети, а значит великий подвиг и победа нашего народа, наших предков – бессмертны. С праздником! Ура!

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Своєю чергою Сергій Притула, український комік і шоумен, який раніше знімався разом із Андрієм Молочним у «Файній Юкрайні», прокоментував у Facebook цю ситуацію так:

«Антон з Жашкова просив передати, що з Марічкою вони вже давно не мешкають разом. І з цього приводу вірш:

Коли від мене ти пішла, я горько плакав.
Обидва локтя іскусав, пропив ларьочки гриль.
На пост твій в інстаграмі я натрапив…
Заплакав ще раз і зламав костиль!».

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