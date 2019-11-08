«Києвом натовпами ходять фашисти». Зірка Comedy club і «Файної Юкрайни» Молочний потрапив у скандал

Резидент українського Comedy club, зірка народного скетч-шоу «Файна Юкрайна» Андрій Молочний, який переїхав мешкати у Росію, зробив скандальну заяву про те, що начебто вулицями Києва натовпами ходять фашисти.

«Адже ще п’ять років тому я навіть і подумати не міг, що по Києву натовпами ходитимуть фашисти. Я навіть уявити собі не міг, що будуть опоганюватися пам’ятники героям Великої Вітчизняної Війни. Що будуть зносити пам’ятники Жукову і Ватутіну. Що на День Перемоги 9-го травня молодь буде ображати ветеранів, а співробітники поліції не тільки не будуть припиняти такі дії, а самі будуть сприяти цьому, змушувати ветеранів і навіть дітей знімати пілотки з червоними зірками. Що буде війна, і буде гинути багато людей, наших людей! Люди похилого віку, жінки і діти, наші діти!», – написав він у Instagram.

При цьому Андрій Молочний висловив сподівання, що «Київ буде очищений від фашистської нечисті»:

«Але є надія, є надія, що як і сімдесят шість років тому Київ буде очищений від фашистської нечисті, від нелюдей, які хочуть, щоб ми зрадили пам’ять наших великих предків, зрадили Батьківщину, зрадили себе і зрадили своїх дітей. Нічого у вас, гади, не вийде. Тепер за цю пам’ять я зубами триматися буду».

Своєю чергою Сергій Притула, український комік і шоумен, який раніше знімався разом із Андрієм Молочним у «Файній Юкрайні», прокоментував у Facebook цю ситуацію так:

«Антон з Жашкова просив передати, що з Марічкою вони вже давно не мешкають разом. І з цього приводу вірш:

Коли від мене ти пішла, я горько плакав.

Обидва локтя іскусав, пропив ларьочки гриль.

На пост твій в інстаграмі я натрапив…

Заплакав ще раз і зламав костиль!».