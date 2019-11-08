ОСТАННІ НОВИНИ

До Львова скасували два авіарейси, ще один затримується

Ольга Денисяка

|

Сьогодні, 8 листопада, скасовані рейси авіаперевізника Ernest Airlines з Неаполя і Венеції до Львова, а рейс з Мілана затриманий на тривалий час, передає avianews.

 

Прессекретар повітряних воріт Галина Богданенко повідомила, що аеропорт Жуляни ( «Київ» імені Ігоря Сікорського) призупинив обслуговування рейсів лоу-коста Ernest Airlines через несплату. Вона не назвала суму боргу, яку повинен авіаперевізник, але висловила впевненість, що Ernest Airlines найближчим часом розрахується, і його польоти відновляться.

Як повідомляє avianews, авіакомпанія заборгувала аеропорту велику суму, в результаті один літак не випустили з Києва.

Так, 8 листопада рейси авіакомпанії з Неаполя і Венеції до Львова сьогодні скасовані, а рейс з Мілана до Львова затриманий на тривалий час. Також відмінено рейс Ernest Airlines Генуя-Київ, а рейс Рим-Київ затримується на значний час.

В аеропорту Львів повідомили, що підприємство не припиняло обслуговування рейсів Ernest Airlines, і скасування пов’язані з рішенням авіакомпанії.

Польоти до Львова мав виконувати борт, який залишився в Києві. Оскільки флот лоу-коста складається тільки з чотирьох літаків, відповідно припинення використання одного борту призводить до неможливості обслуговувати в повному обсязі існуючу мережу.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні
Анастасія ПИЖ
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні

Чи можливо динамічно розвивати свою справу на Львівщині та  дотримуватися європейських принципів соціальної орієнтації б...

Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польоті...

(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?
Наталя ДУЛЯБА
(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?

Наприкінці вересня Львів сколихнула жахлива звістка: на Сихові на будівельному майданчику «Авалону» впав кран. Внаслідок...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...