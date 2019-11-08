До Львова скасували два авіарейси, ще один затримується

Сьогодні, 8 листопада, скасовані рейси авіаперевізника Ernest Airlines з Неаполя і Венеції до Львова, а рейс з Мілана затриманий на тривалий час, передає avianews.

Прессекретар повітряних воріт Галина Богданенко повідомила, що аеропорт Жуляни ( «Київ» імені Ігоря Сікорського) призупинив обслуговування рейсів лоу-коста Ernest Airlines через несплату. Вона не назвала суму боргу, яку повинен авіаперевізник, але висловила впевненість, що Ernest Airlines найближчим часом розрахується, і його польоти відновляться.

Як повідомляє avianews, авіакомпанія заборгувала аеропорту велику суму, в результаті один літак не випустили з Києва.

Так, 8 листопада рейси авіакомпанії з Неаполя і Венеції до Львова сьогодні скасовані, а рейс з Мілана до Львова затриманий на тривалий час. Також відмінено рейс Ernest Airlines Генуя-Київ, а рейс Рим-Київ затримується на значний час.

В аеропорту Львів повідомили, що підприємство не припиняло обслуговування рейсів Ernest Airlines, і скасування пов’язані з рішенням авіакомпанії.

Польоти до Львова мав виконувати борт, який залишився в Києві. Оскільки флот лоу-коста складається тільки з чотирьох літаків, відповідно припинення використання одного борту призводить до неможливості обслуговувати в повному обсязі існуючу мережу.