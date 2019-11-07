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Порошенко почав переоформлювати кондитерський бізнес на старшого сина

Вероніка Рой

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Колишній президент України і нардеп Петро Порошенко перереєстрував частину свого кондитерського бізнесу Roshen на старшого сина Олексія. Про це НВ Бізнес повідомили у прес-службі корпорації.

 

«Щодо причин, то це — питання до бенефіціарів», — додали у прес-службі.

На сайті проєкту Центру протидії корупції Відкритий реєстр національних громадських діячів оприлюднив дані про те, що станом на 6 листопада бенефіціаром компанії ТОВ Центрально-Європейська кондитерська компанія (ЦЕКК) зазначено Олексія Порошенка — старшого сина президента.

Це підтверджує Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Там зазначено, що контроль над ЦЕКК перейшов до Порошенка-молодшого у результаті отримання корпоративних прав на нідерландську Roshen Europe BV, яка володіє 85% ЦЕКК. Раніше Roshen Europe BV також належала Порошенку-старшому, згідно з його останньою декларацією.

При цьому станом на 20 травня 2019 року Петро Порошенко у декларації про майно та доходи вказав себе бенефіціарним власником ЦЕКК.

ЦЕКК — одна з головних компаній у структурі корпорації Roshen, адже вона є засновником низки інших підприємств.

Крім цього бенефіціарний власник почав змінюватися і в тих компаніях, де ТОВ ЦЕКК є засновником. Зокрема, ТОВ Рошен де люкс, ДП КК Рошен, ТОВ Рошен-Волинь, ТОВ Рошен Світ і інші, які до недавнього часу декларував Порошенко-старший. У них колишнього президента також замінив його син.

Додамо, Порошенко-старший залишається бенефіціарним власником в низці інших підконтрольних ЦЕКК підприємств: ТОВ Рошен-Столиця, ПрАТ Київська кондитерська фабрика Рошен.

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