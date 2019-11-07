Маркіян Мальський: «Настав час, щоб управителі ТЕЦ у Новому Роздолі і Новояворівську зробили свою роботу»

Голова Львівської ОДА Маркіян Мальський про зрив опалювального сезону у Новому Роздолі та Новояворівську, а також про роль компаній-управителів ТЕЦ у відновленні теплопостачання:

«Спільна робота щодо проблемних ТЕЦ не припиняється! Хоч ситуації виповнилось вже більше року, активно займаємось з колегами нею з перших днів нашої роботи. Певні досягнення є, однак ще багато роботи попереду, а головне – дати людям тепло та заробітну плату.

І хоч роль ЛОДА в цій складній ситуації була далеко не основна (кримінальне провадження, арешти, управління АРМА), ми не стояли осторонь і долучаємось й далі, де можемо. На жаль, багато помилок зроблено впродовж останніх півтора року з боку управляючих компаній, АРМА та самих міст, але сьогодні це все – минуле. Існуючі в державі наслідки приватизації місцевою владою таких стратегічних об’єктів як ТЕЦ доводять свою помилковість.

Теплові мережі в Новояворівську на 100% готові до запуску теплопостачання: всі прориви ліквідовано та перевірено. У Новому Роздолі, де ситуація дуже схожа, на жаль, місцевою владою за рік зроблено значно менше. Все ще потрібно провести ремонт, необхідний для заповнення теплових мереж міста водою.

Від ЛОДА ми:

виділили з обласного бюджету 4,6 млн грн у місцеві бюджети, зокрема, для ліквідації ситуацій з боргами;

провели сім робочих нарад із працівниками ТЕЦ, в тому числі у Новому Роздолі та Новояворівську;

підготували та направили 18 звернень (в тому числі до Прем’єр-міністра-України, Міністра розвитку громад та територій України, Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України, Верховної ради України, депутатів Верховної ради України від Львівщини, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Державної регуляторної служби України,

АРМА, НАБУ, НКРЕКП, АТ «Укртрансгаз») стосовно вирішення проблемних питань із запуском опалювального сезону 2019/2020 років у Новому Роздолі та Новояворівську;

АРМА, НАБУ, НКРЕКП, АТ «Укртрансгаз») стосовно вирішення проблемних питань із запуском опалювального сезону 2019/2020 років у Новому Роздолі та Новояворівську; провели три ґрунтовні наради, де сформували план щодо того, що надалі мають робити компанії-управителі та АРМА, аби вирішити проблему раз і назавжди.

Тепер настав час компаніям-управителям виконати свою частину роботи: забезпечити транспортування газу на Новороздільську та Новояворівську ТЕЦ, на 100% погасити борг перед колективом, здійснити ремонт систем та їх запустити.

За моїм дорученням перший заступник голови ОДА Василь Лозинський та профільний заступник Юрій Холод при потребі регулярно виїжджатимуть до Нового Роздолу, аби на місці контролювати запуск опалювального сезону АРМА та компаніями-управителями в межах відповідальностей останніх».

Фото: ЛОДА