Фахівці Інституту нацпам'яті Польщі шукатимуть польські поховання у двох мікрорайонах Львова

Фахівці Інституту нацпам’яті Польщі планують вже у листопаді розпочати пошуки останків польських військових на терені двох мікрорайонів Львова. Археологи і антропологи з Польщі працюватимуть у місцях поховання солдатів Війська польського, які загинули у вересні 1939 року. Про це повідомляє Польське радіо.

Інформацію про заплановані пошуки повідомила віцедиректорка Бюро пошуків та ідентифікації ІНП Польщі Анна Шельонґ, коментуючи питання згоди України на початок пошукових робіт у двох місцях поховання солдатів Війська польського, які загинули у 1939 році під Львовом. Про згоду української сторони поінформував голова Кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський

За словами Анни Шельонґ, два місця, куди можуть вже без перешкод поїхати польські фахівці – це два мікрорайони Львова – Збоїща та Голоско. У 1939 році там проходили бої польських солдатів із німецьким Вермахтом.

«На Голосках є могила, виявлена у попередні роки працівниками колишньої Ради охорони пам’яті, боротьби і мучеництва (…). Там є могили приблизно 120 солдатів, які потрібно ексгумувати, однак проводити ці роботи цього року, у зв’язку із їхніми обсягами та осінньо-зимовими умовами, вже надто пізно. Натомість ще у листопаді ми хочемо провести оглядові роботи у Збоїщах, що полягатимуть у розміщенні та демаркації меж могил, де також поховані солдати вересня 1939 року», – сказала Шельонґ.

Вона висловила надію, що фахівці Інституту нацпам’яті Польщі Польщі зможуть розпочати роботи на терені України вже у найближчі кільканадцять днів.

Фото: Польське радіо