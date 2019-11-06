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Їсти наодинці шкідливо для здоров'я, – вчені

Соломія Головіна

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У любителів їсти наодинці часто простежується підвищений рівень депресії, а також проблеми з метаболізмом і підвищений артеріальний тиск. Про це повідомляє «Громадське».

 

Власне, до такого висновку дійшли автори дослідження журналу The Conversation, котрі простежили певний зв’язок між прийомом їжі на самоті та погіршенням здоров’я.

Опитування свідчать, що третина британців регулярно харчується наодинці.Онлайн-додаток для бронювання ресторанів OpenTable виявив, що обіди на самоті в Нью-Йорку між 2014-2018 роками стали поширенішими на 80%.

Автори переконують, що у трапезі наодинці є прямий зв’язок із депресією і метаболічними захворюваннями. Соціальну ізоляцію також тісно пов’язують із проблемами з артеріальним тиском, збоями імунної системи та підвищенням ризику виникнення серцево-судинних захворювань та інсульту.

Як виявили дослідники, самотній прийом їжі також підсилює негативні почуття і похмурі думки, що погано позначається на здоров’ї. Вчені радять час від часу снідати, обідати або вечеряти в компанії.

Водночас зазначають, що робити це постійно не потрібно. Дослідження показали, що час, проведений на самоті, може йти на користь, позитивно впливаючи на здатність співчувати та даючи впевненість в собі. Однак вечеряти на самоті потрібно правильно.

Для того, щоб самотність приносила користь, експерти з New York Times радять заздалегідь складати собі меню, намагаючись вибрати ті страви, котрі ви б не наважилися cпробувати в компанії інших людей. Або їсти в такому місці, де це не прийнято. Наприклад, на підвіконні або на підлозі, у ванній, або на балконі. Дослідники запевняють, що завдяки такому підходу до їжі депресія не загрожує.

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