В Україну цьогоріч переказали понад 1,7 мільярда доларів

З початку 2019 року через системи переказу коштів в Україну надійшло більше 1,7 мільярда доларів в еквіваленті, найбільше коштів переказано із США та Ізраїлю. Про це повідомляє ЕП із посиланням на НБУ.

Зазначається, що ця сума на 4% менше, ніж за 9 місяців 2018 року. Таке незначне коливання Нацбанк пов’язує із сезонними факторами.

Транскордонні перекази в Україну фактично здійснювали 9 систем переказу коштів, з них 2 – створені резидентами та 7 – створені нерезидентами (4 системи з США, по 1 системі – з Грузії, Канади, Азербайджану). Лідерство за обсягами транскордонних переказів зберігають системи переказу коштів – резиденти США.

За дев’ять місяців 2019 року через системи переказу коштів в межах України переказано майже 140 млрд грн або 5,3 млрд дол. США в еквіваленті. Це на понад третину (понад 35%) більше, якщо порівняти з аналогічним періодом 2018 року.