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В Україні створили Нацкомісію зі стандартів державної мови

Ольга Денисяка

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Кабінет міністрів створив Національну комісію зі стандартів державної мови. Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабміну у середу, повідомляє Урядовий портал.

 

«Сьогодні, 6 листопада, Кабінет міністрів України на своєму засіданні створив Національну комісію зі стандартів державної мови, яка також перевірятиме рівень володіння державною мовою для набуття громадянства України чи зайняття визначених законом посад», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уряд також розпочав формування стратегії у сфері культури і мистецтва, якому передуватиме проведення соціологічного дослідження для забезпечення доступу громадян до споживання культурних послуг, доступу до мистецтва.

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