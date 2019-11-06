В Україні створили Нацкомісію зі стандартів державної мови

Кабінет міністрів створив Національну комісію зі стандартів державної мови. Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабміну у середу, повідомляє Урядовий портал.

«Сьогодні, 6 листопада, Кабінет міністрів України на своєму засіданні створив Національну комісію зі стандартів державної мови, яка також перевірятиме рівень володіння державною мовою для набуття громадянства України чи зайняття визначених законом посад», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уряд також розпочав формування стратегії у сфері культури і мистецтва, якому передуватиме проведення соціологічного дослідження для забезпечення доступу громадян до споживання культурних послуг, доступу до мистецтва.