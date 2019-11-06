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9-річного хлопчика, який розмальовував зошити на уроках, запросили прикрасити своїми ілюстраціями ресторан

Соломія Головіна

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Упродовж декількох років Джо Вейл розмальовував свої зошити дивовижними монстрами і всім, що тільки було в його уяві. Тепер його запросили прикрасити ресторан. Про це пише УП.

 

Батьки завжди заохочували хлопчика розвивати талант, але не всі були у захваті від цього. Вейла «застукали» за малюванням під час уроків.

Батьки відправили Джо на додаткові заняття малювання, і його здібності швидко помітили. Хлопчика запросили прикрасити залу в ресторані «Номер 4» в Шрусбері, що в Англії.

Тепер Джо відомий як Doodle Boy (дудлінг – це техніка малювання або ж несвідомий малюнок, який ми створюємо під час нудної лекції, наради або довгої телефонної розмови).

За словами батька Грега, хлопчик любив малювати, і його зарахували до обдарованих дітей ще в 4 роки.

Грег також розповів, як довго Джо працював над малюнками в ресторані: «Йому знадобилося приблизно 12 годин, щоб проілюструвати стіну».

Грег порадив батькам, які хочуть заохотити своїх дітей розвивати таланти: «Спонукайте своїх дітей іти за своїми пристрастями і мріями. Наприклад, відвідувати місцеві гуртки».

Хто знав, що малювання після уроків призведе до того, що Джо отримає свою першу роботу, коли йому ледь виповниться 9 років.

«Джо любить малювати, і ми так пишаємося всім, чого він досягає», – розповідає батько хлопчика.

За його словами, той факт, що абсолютно незалежний бізнес попросив 9-річного сина зробити професійну роботу для них, неймовірний.

Грег запевняє, що батьки повинні навчитися розрізняти, коли їх дитина не зацікавлена в чомусь, а коли їй просто потрібна підтримка.

Фото: УП

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