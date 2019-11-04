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Зламаний ніс, струс мозку, вкрадений телефон: розбірки львівського політикуму

Андрій Котенський

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У суботу, 2 листопада, засновник ГО «Ідея Міста», бізнесмен Назарій Брезіцький потрапив у черговий скандал. Його звинувачують у нанесенні тілесних ушкоджень письменнику та політику Володимиру Цвілю, пише ІП «Діло».

 

Джерела видання в Нацполіції повідомляють, що 2 листопада о 21:30, в ресторані готелю «LH Hotel&SPA», а в народі – готель «Євроспорт», що на пл. Петрушевича, гр. Брезіцький напав та зламав ніс громадянину Цвілю, після чого вкрав у потерпілого мобільний телефон. Цю подію зафіксували працівники поліції, відповідні відомості внесено до ЄРДР.

Відомо, що зараз Володимир Цвіль перебуває в одній з лікарень міста, у нього, окрім перелому носа, виявлено гематому на верхній губі та струс мозку. Це журналістам ІП «Діло» стало відомо з розмови зі свідком події паном Орестом.

«Я зайшов в ресторан готелю, і вже побачив, як перевертається стіл, з нього падають горнятка. На землі лежав Володимир Цвіль, над ним стояв Назарій Брезіцький. Поруч з Брезіцьким стояв іще один чоловік спортивної статури. Буквально за мить вони покинули заклад, до приїзду поліції. Зафіксували крадіжку телефону у відділку поліції, після чого доправили Володимира Цвіля до медичного закладу.

– Що ж стало причиною нападу?

– Це мусить встановити слідство, ми ж можемо лише здогадуватись. Але ж розуміємо, що телефон зник не просто так. Сьогодні у смартфонах багато функцій. Там не лише відео та фото, а й переписки. Володимир Цвіль відомий нам як письменник, видав не одну книгу. Спілкується і переписується з пів світу. В тому числі, з політиками. Його багато знає і з колишніх керівників влади, і теперішньої влади. Заволодіти таким телефоном і подивитися, що у ньому є – цікаво було би всім, я вже не кажу про пана Брезіцького».

Із Володимиром Цвілем сконтактувати не вдалось, але це не дивно, з огляду на викрадення його телефона.

Назарій Брезіцький слухавки не піднімає, смс-листування результату не дало.

За фактом цього інциденту з побиттям та крадіжкою мобільного телефону розпочато кримінальне провадження, за ч. 1ст. 187 ККУ: Розбій з метою заволодіння чужим майном. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 7-ми років.

Як раніше повідомлялося, Назарія Брезіцького звинуватили у шахрайстві та незаконному заволодінні майном ТОВ «Львівморепродукти». А також його підозрювали у незаконному заволодінні колишнім лідером насінної продукції ВАТ «Сортнасіннєовоч».

Фото: Діло

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