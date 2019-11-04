У Львові авто збило насмерть велосипедиста

У Львові на вулиці Шевченка водій легковика збив велосипедиста на пішохідному переході. Внаслідок отриманих травм водій двоколісного помер у кареті швидкої. Про це повідомляють очевидці події на каналі Варта1.

Наїзд стався на пішохідному перегон поміж житловими масивами Рясне 1 та Рясне 2.

«Водій «Хонди» збив велосипедиста на вулиці Шевченка за мостом, перед Рясне 2», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, ані шолом, ані світловідбиваючий жилет не допоміг зберегти життя людині, адже автомобіль рухався на великій швидкості.

Водночас відомо, що й велосипедист перетинав дорогу по пішохідному переходу верхи, що заборонено правилами дорожнього руху.

Від важких травм молодий чоловік помер у кареті швидкої.