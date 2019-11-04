Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні

Чи можливо динамічно розвивати свою справу на Львівщині та дотримуватися європейських принципів соціальної орієнтації бізнесу, водночас займаючись благодійністю? Компанія «АТБ-Маркет», яка є багаторічним лідером українського ритейлу, має відповідь на це запитання.

Вже більш як півтора року ця компанія спільно з благодійним фондом «Елеос» реалізує всеукраїнський проєкт «Не чужі долі»: родини загиблих у бойових діях на сході нашої країни героїв щомісяця безкоштовно отримують у супермаркетах «АТБ» продуктові набори. Така адресна допомога стала підтримкою тим, хто втратив годувальника. Бюджет цієї соціальної ініціативи постійно збільшується і вже перевищив 100 тисяч гривень на місяць.

«Беручи участь у благодійних проєктах компанії «АТБ», які спрямовані на допомогу дитячим лікувальним закладам, кожен покупець торговельної мережі, кожен українець може зробити свій внесок у надання допомоги хворим дітям, подарувати їм надію на здорове та повноцінне життя», – поділився Сергій Демченко, директор Всеукраїнського благодійного фонду «АТБ».

Під час акції «Дерево життя» вдалося зібрати понад 3,5 мільйона гривень. На ці гроші Фонд закупив сучасне медичне обладнання, яке передав дитячим лікарням Дніпропетровської, Харківської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Київської областей та нашої Львівської. Медики отримали нові наркозні станції високого класу, сучасні ультразвукові сканери, багато іншої техніки, а їхні маленькі пацієнти нарешті дочекалися шансу на здорове та щасливе життя.

Наприкінці літа поточного року в усіх 1030 супермаркетах «АТБ» стартував подібний проєкт «БлагоДій». Його метою стало збирання коштів для надання цільової допомоги дитячим відділенням українських лікарень. Мільйонам клієнтів «АТБ» пропонували за символічну суму купити листочок зі схемою оригамі й таким чином підтримати хворих українських дітей. Станом на сьогодні вже зібрано близько трьох з половиною мільйонів гривень, які незабаром витратять на добру справу.

Супермаркети цієї мережі цілодобово пропонують якісні продукти й товари першої необхідності за мінімальними цінами. Вони мають уже більше 3,5 мільйонів постійних клієнтів, серед яких і мешканці нашого міста Лева. Компанія виділяє чималі суми на благодійність, а також гуртує навколо питань допомоги дітям мільйони покупців. Тільки минулого року «АТБ» інвестувала у соціально значущі проєкти більше 4 мільйонів гривень.

Таким чином, команда лідера вітчизняної роздрібної торгівлі, провадячи успішну діяльність, доводить, що бізнес може бути фінансово стійким, динамічно розвиватися і допомагати вирішувати проблеми суспільства. Минулого року в різних куточках України прийняли перших покупців 80 дискаунтерів «АТБ» нового формату. До кінця поточного року торговельна мережа поповниться не менше ніж сотнею нових супермаркетів. Разом із розширенням карти присутності більш масштабними стають і соціальні програми «АТБ», які вже стали базовою складовою діяльності найбільшого українського ритейлера.

Зараз численні підприємства та супермаркети корпорації «АТБ» забезпечують стабільною роботою, пропонуючи конкурентну зарплату, багатьох українських патріотів, які повернулися з війни на Донбасі. Уторговельній мережі «АТБ» працюють понад п’ятдесят тисяч наших громадян. Мережа активно розвивається, і цей показник постійно зростає.

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