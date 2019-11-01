В Україну повертається «бабине літо»

Потужна Атлантика наступає, холодний антициклон відступає. Такою в Україні очікується найближча синоптична перспектива. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Вже завтра, 2 листопада, у більшості областей температура повітря підвищиться до +6 +11 градусів. Найхолоднішим поки що залишиться Схід України – до +6 градусів у день, а найближча ніч передбачає до 8-ми градусів морозу.

Із неділі в Україну повертається справжнє тепло, у вівторок-середу на Півдні та Заході очікується до +20 градусів!

Із 2-го листопада з’являться дощі, проте поки що лише в західних областях, на решті території України буде сухо, проте хмарність посилюватиметься.

Увага! Завтра-післязавтра в більшості наших областей очікується сильний, до штормових поривів, південний вітер.

За даними Gismeteo, тепла погода на Львівщині протримається близько двох тижнів. Зокрема очікується до 17 градусів тепла вдень, а в ночі близько 10 градусів тепла.