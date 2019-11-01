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У Львові вісім дітей досі не приступили до занять в школі

Андрій Котенський

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Управління «Служба у справах дітей», спільно з управлінням освіти та Львівським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, провело у Львові щорічний всеукраїнський профілактичний захід «Урок». За результатами першого етапу якого, виявлено 25 дітей, які не приступили до навчання станом на середину вересня, з яких, після проведення профілактичної роботи з батьками, залишилося 8. Про це львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

 

Як повідомили у відомстві, мета заходу «Урок» — запобігти дитячій безпритульності та бездоглядності, правопорушенням і злочинності серед дітей, виявлення дітей, які без поважних причин не приступили до занять у загальноосвітніх навчальних закладах, ПТУ, ВНЗ тощо, усунення умов і причин, внаслідок яких вони не були охоплені навчанням.

Захід «Урок» провели в два етапи: I етап — з 2 до 13 вересня, II етап — з 13 до 22 жовтня. Так, за результатами I етапу рейду виявлено, що у Львові проживають 82314 дітей шкільного віку. Станом на 13 вересня, в школи міста не приступило до навчання 25 із них.

Впродовж II етапу заходу «Урок» провели відповідну роботу з батьками і дітьми щодо повернення останніх до навчання. Батькам наголосили про адміністративній відповідальності за невиконання обов’язків, обстежили умови проживання дітей. Як результат, залишилося невлаштованими до навчання 8 дітей, з них:

2 — за станом здоров’я (1 дитина лікується за кордоном, 1 проходить обстеження, тож розглядається питання влаштування її в заклад профтехосвіти на курси);

3 — через невиконання батьками обов’язків щодо дитини (батьків з дітьми немає у Львові, документи залишені в школі);

2 — через самовільне залишення дитиною навчального закладу (2 батьків притягнуто до адміністративної відповідальності);

1 — встановлюється місцеперебування дитини.

В управлінні «Служба у справах дітей» також зазначають, що впродовж серпня-жовтня 553 дитини отримали гуманітарну допомогу (канцтовари, одяг, взуття).

 

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