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Цензура. У Росії впровадили ізольований інтернет

Андрій Котенський

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Із 1 листопада в Росії набрала чинності значна частина положень закону про гарантування безпечного і сталого функціонування російського сегмента інтернету, так званого закону про «суверенний Рунет», передає Радіо Свобода.

 

Документ зобов’язує інтернет-провайдерів встановлювати надане контрольним органом, Роскомнаглядом, обладнання, яке при виникненні загроз безпечній роботі мережі дозволить відомству здійснювати централізоване управління нею. Це має дозволити, зокрема, відключати російський сегмент інтернету від всесвітньої мережі. В інший час обладнання буде використовуватися для блокування заборонених ресурсів. Перелік загроз держава поки не затвердила.

Згідно з офіційними даними, витрати на реалізацію закону мають скласти понад 30 мільярдів рублів (це близько 12 мільярдів гривень або майже півмільярда доларів). На думку деяких провайдерів, аналізувати весь трафік не зможе зараз ніхто, і остаточна вартість проєкту буде ще вищою.

Критики закону побоюються, що автономна мережа створить можливості для тотальної цензури в інтернеті.

Міжнародна організація «Репортери без кордонів» виступила із заявою, яка засуджує закон про «суверенний Рунет». «Цей закон доводить, що російська влада готова встановити політичний контроль над всією мережевою інфраструктурою, щоб в разі необхідності перекрити потік цифрової інформації», – заявив Крістіан Мір, виконавчий директор філії «Репортерів без кордонів» у Німеччині.

Закон про «суверенний Рунет» був підписаний президентом Росії Володимиром Путіним 1 травня. Автори документа заявляли, що він був підготовлений «з урахуванням агресивного характеру схваленої у вересні 2018 року Стратегії національної кібербезпеки США».

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