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Опубліковано рейтинг 100 найбагатших українців

Андрій Котенський

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У рейтингу найбагатших українців 2019 року топ-5 лідерів хоч і втратили сумарно 3,8 мільярда доларів, але залишилися на своїх місцях. Рейтинг представив журнал НВ спільно з інвесткомпанією Dragon Capital.

 

Перші місця, як і в минулому році, зайняли Рінат Ахметов, Віктор Пінчук і Вадим Новинський. П’ять найбагатших українців за рік втратили $3,8 млрд.

Сумарна вага Золотої сотні України — $34,8 млрд (на $2,7 млрд менше, ніж рік тому), причому $30,6 млрд з них припадає на перші 50 рядків.

Беззмінним лідером рейтингу залишається олігарх Рінат Ахметов. Він володіє більш ніж четвертою частиною всіх статків 100 найбагатших українців. Капітал Ахметова в 189 разів більший, ніж у бізнесмена Олександра Табалова, який знаходиться на сотому місці.

Перші шість учасників рейтингу — мільярдери. Їх загальні статки — $17,8 млрд, що всього на $1 млрд більше, ніж у інших 94 мультимільйонерів рейтингу разом узятих.

Топ-5 найбагатших українців, які в сумі володіють $16,6 млрд, в цьому році втратили $3,8 млрд. Більша частина суми, на яку збідніла сотня за рік, це гроші Ріната Ахметова. За рік його статки зменшилися на $2,6 млрд. Найбільше примножив свої статки в абсолютному значенні Дмитро Фірташ — на $300 млн.

Перші п’ять місць у рейтингу займають ті ж бізнесмени, що і в минулому році. Єдина зміна — Коломойський обігнав Боголюбова (в минулому році статки обох оцінювалися в $1,6 млрд). Що стосується другої частини першої десятки, то з неї випали власник МХП Юрій Косюк (11-е місце) і співвласник групи Приват Олексій Мартинов (12-е). Екс-президент України Петро Порошенко залишився на шостому місці. Мажоритарний акціонер Ferrexpo Костянтин Жеваго опустився на дев’яте місце, поступившись сьомим співвласникам Епіцентр-К Олександру і Галині Герегам. У десятку потрапили також Дмитро Фірташ (піднявся з 14-го на восьме місце) і Микола Злочевський (з 11-го на 10-е).

Перша десятка рейтингу:

  1. Рінат Ахметов — $9,629 млрд (за рік статки зменшилися на 21%);
  2. Віктор Пінчук — $2,310 млрд (-14%);
  3. Вадим Новинський — $1,767 млрд (-22%);
  4. Ігор Коломойський — $1,480 млрд (-8%);
  5. Геннадій Боголюбов — $1,376 млрд (-16%);
  6. Петро Порошенко — $1,253 млрд (+12%);
  7. Олександр і Галина Гереги — $930 млн (+10%);
  8. Дмитро Фірташ — $792 млн (+62%);
  9. Костянтин Жеваго — $744 млн (+30%);
  10. Микола Злочевський — $686 млн (+8%).

Вартість активів 100 найбагатших українців еквівалентна 23% ВВП України. Ця пропорція трохи нижча, ніж рік тому — 28%, і зовсім далека від показника 2013 року — 40%.

Повний список наведено в таблиці:

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