Опубліковано рейтинг 100 найбагатших українців

У рейтингу найбагатших українців 2019 року топ-5 лідерів хоч і втратили сумарно 3,8 мільярда доларів, але залишилися на своїх місцях. Рейтинг представив журнал НВ спільно з інвесткомпанією Dragon Capital.

Перші місця, як і в минулому році, зайняли Рінат Ахметов, Віктор Пінчук і Вадим Новинський. П’ять найбагатших українців за рік втратили $3,8 млрд.

Сумарна вага Золотої сотні України — $34,8 млрд (на $2,7 млрд менше, ніж рік тому), причому $30,6 млрд з них припадає на перші 50 рядків.

Беззмінним лідером рейтингу залишається олігарх Рінат Ахметов. Він володіє більш ніж четвертою частиною всіх статків 100 найбагатших українців. Капітал Ахметова в 189 разів більший, ніж у бізнесмена Олександра Табалова, який знаходиться на сотому місці.

Перші шість учасників рейтингу — мільярдери. Їх загальні статки — $17,8 млрд, що всього на $1 млрд більше, ніж у інших 94 мультимільйонерів рейтингу разом узятих.

Топ-5 найбагатших українців, які в сумі володіють $16,6 млрд, в цьому році втратили $3,8 млрд. Більша частина суми, на яку збідніла сотня за рік, це гроші Ріната Ахметова. За рік його статки зменшилися на $2,6 млрд. Найбільше примножив свої статки в абсолютному значенні Дмитро Фірташ — на $300 млн.

Перші п’ять місць у рейтингу займають ті ж бізнесмени, що і в минулому році. Єдина зміна — Коломойський обігнав Боголюбова (в минулому році статки обох оцінювалися в $1,6 млрд). Що стосується другої частини першої десятки, то з неї випали власник МХП Юрій Косюк (11-е місце) і співвласник групи Приват Олексій Мартинов (12-е). Екс-президент України Петро Порошенко залишився на шостому місці. Мажоритарний акціонер Ferrexpo Костянтин Жеваго опустився на дев’яте місце, поступившись сьомим співвласникам Епіцентр-К Олександру і Галині Герегам. У десятку потрапили також Дмитро Фірташ (піднявся з 14-го на восьме місце) і Микола Злочевський (з 11-го на 10-е).

Перша десятка рейтингу:

Рінат Ахметов — $9,629 млрд (за рік статки зменшилися на 21%); Віктор Пінчук — $2,310 млрд (-14%); Вадим Новинський — $1,767 млрд (-22%); Ігор Коломойський — $1,480 млрд (-8%); Геннадій Боголюбов — $1,376 млрд (-16%); Петро Порошенко — $1,253 млрд (+12%); Олександр і Галина Гереги — $930 млн (+10%); Дмитро Фірташ — $792 млн (+62%); Костянтин Жеваго — $744 млн (+30%); Микола Злочевський — $686 млн (+8%).

Вартість активів 100 найбагатших українців еквівалентна 23% ВВП України. Ця пропорція трохи нижча, ніж рік тому — 28%, і зовсім далека від показника 2013 року — 40%.

Повний список наведено в таблиці: