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Очільниця МОЗ звільнила всіх своїх радників

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 1 листопада, Міністерка охорони здоро’я Зоряна Скалецька підписала наказ про звільнення всіх своїх радників. Про це вона написала на своїй сторінці у Fecebook.

 

«Від сьогодні в МОЗі більше немає «радників» – підписала відповідний наказ. Я вважаю недопустимим, коли будь-якого радника сприймають, як ще одного міністра. А його особисту думку чують, як позицію міністерства. Це неприпустимо», – написала Зоряна Скалецька.

Також додала, що продовжить працювати з експертним середовищем, але статусів «радника» більше не буде.

«В моїй системі цінностей радник – це людина, яка повинна радити і допомагати, ефективно комунікувати з командою, доводити і узгоджувати свою позицію в конструктивній дискусії, і посилювати спроможність міністерства. Нажаль, як я вже зрозуміла, так історично склалось, що більшість радників в міністерстві мали якийсь особливий мандат. І при цьому ніякої відповідальності», – зазначила міністерка.

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