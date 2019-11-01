Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян, серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домівки у пошуках гідної зарплати та кращої долі. Однак тепер є можливість стати успішним на батьківщині. ЇЇ пропонує багаторічний лідер вітчизняної галузі ритейлу – «АТБ». Тут створили унікальну модель підготовки кадрів та їхньої ефективної мотивації.

Як це працює? По-перше, молодь завжди мріє отримати гідну роботу з конкурентною заробітною платою та повним соцпакетом, проте не має робочого стажу. В «АТБ» таке можливо! Не важливо, має людина певні навички чи тільки-но отримала диплом, а може, шукає себе після повернення із зони бойових дій на сході нашої країни.

По-друге, слід зазначити, що «АТБ» як роботодавець має великий перелік переваг, який не обмежується тільки стабільною зарплатою та можливістю збудувати кар’єру. Тут співробітники можуть отримати безкоштовне фахове навчання та розкрити власний потенціал, а значить, знайти своє покликання.

«Одночасно з розширенням компанії ми продовжуємо інвестувати в людей. Крок за кроком оновлюємо систему оплати праці та мотивації персоналу. Для нас важливо, щоб співробітники компанії отримували гідну винагороду та мали бажання працювати з повною віддачею, – розповідає голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ» Борис Марков. – Питанню ефективної мотивації співробітників ми приділяємо особливу увагу. Маємо декілька постійних заохочувальних програм для різних категорій працівників. Вони спрямовані на досягнення максимального рівня внутрішніх торгових стандартів і обслуговування покупців».

Прикладів self-made, коли люди пройшли шлях від першого робочого місця в команді лідера до створення блискучої кар’єри, в компанії сила-силенна. Навіть Борис Марков свого часу почав працювати в «АТБ» на посаді юриста.

Кадрова політика компанії спрямована на розвиток людського капіталу. Аби гарантовано мати у штаті добре підготовлених менеджерів, логістів, бухгалтерів, керівників відділів, охоронців, продавців, компанія вирішила власним коштом забезпечувати їм фахову освіту. В 2003 році у Дніпрі відкрили перший учбовий центр «АТБ». Після цього аналогічні заклади компанії з’явилися у столиці, Одесі та нашому місті Лева.

Сьогодні вони є гордістю компанії, підтримують її динамічний розвиток, створюючи потужний кадровий резерв. Щороку тут підвищують кваліфікацію понад 4000 осіб. Сьогодні вже весь адміністративний штат «АТБ» має таку освіту. Співробітники успішно працюють і впевнено крокують кар’єрними сходинками. Більш того, курс навчання у цих центрах є обов’язковою вимогою для тих, хто прагне отримати керівну посаду – стати на чолі нового дискаунтера, яких щорічно відкривається близько сотні.

Мережа «АТБ» зараз налічує 1030 маркетів у 264 містах країни. Ці дискаунтери кожного дня відвідують приблизно 3,5 мільйони постійних клієнтів. Аби цілодобово забезпечувати українців гарантовано свіжими продуктами та якісними товарами (асортимент «АТБ» перевищує 3,5 тис. найменувань), докладає чималих зусиль величезна родина «АТБ» – понад 60 тисяч співробітників. До складу корпорації входять численні підприємства, які займаються управлінням активами, логістикою, виробництвом продуктів харчування. Завдяки потужному кадровому потенціалу вони стабільно обіймають лідируючі позиції у своїх сегментах бізнесу.

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