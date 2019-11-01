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Депутати вимагають у Садового подовження маршрутів №52 та №7

Андрій Котенський

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Депутати підтримали звернення ГО «За Якісний Транспорт» до міського голови Львова Андрія Садового щодо покращення автобусного сполучення до вулиць Під Голоском і Малоголосківської, а саме продовження маршруту №52 до вулиці Під Голосоком, а маршрут №7 до вул. Варшавська – П. Панча. Про це йдеться у заяві громадської організації опублікованій у Фейсбук.

 

На засіданні постійної інженерної комісії Львівської міської ради депутати одноголосно вирішили:

1.Підтримати звернення ГО «За якісний транспорт».

  1. Рекомендувати начальнику управління транспорту О.Олеськіву для розгляду та врахування пропозицій заявників з метою покращення транспортного забезпечення вул. Під Голоском і Малоголосківської. Проінформувати комісію інженерного господарства, транспорту, зв’язку та житлової політики і ГО «За якісний транспорт».

Окрім того ГО «За Якісний Транспорт» розпочав дії щодо заміни недобросовісного перевізника, який обслуговує два важливі маршрути, а саме: № 7 Драгана – Грінченка ( який ми плануємо скорегувати до вул. Варшавська, Панча), №11 Виговського (Рясне-2) – Червоної Калини (Сихів).

«Згідно дозвільних документів наданих перевізнику ТОВ «МІРА і К», вони мають «пакетний-договір» на маршрути: 7, 11, 14, але хочемо зазначити, що згідно нової редакції постанови 1081, яка регулює можливість укладання/розірвання договору, зараз можна розірвати договір на частину маршрутів. Принагідно нагадуємо, що за підсумками зустрічей на Сихові «Зробимо Львів комфортним містом для життя», міський голова Андрій Садовий дав доручення до кінця року підготувати автобуси великої вмістимості для запуску на маршрут №32, а це означає, що в кінці року вивільняться автобуси на ЛК «АТП-1», які можна запустити на маршрут №7 і 11 і тим самим покращити надання послуги перевезень», – йдеться у повідомленні.

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