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Рада ухвалила закон про відокремлення ГТС від Нафтогазу

Андрій Котенський

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Парламент ухвалив у другому читанні та в цілому проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу» №2239-1. За законопроєкт проголосував 341 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

 

Голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, доповідаючи під час розгляду документа, повідомив, що Комітет рекомендує Верховній Раді прийняти законопроєкт в цілому.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель вважає ухвалення законопроєкту «історичним моментом» у захисті українських інтересів, а також нагадує, що він є необхідним для продовження переговорів з Російською Федерацією про транзит газу.

«Дуже довго ми не могли побудувати ту необхідну законодавчу базу, яка відповідає європейським нормам, щоб нас більше не шантажували, щоб ми могли забезпечити довгострокове транспортування газу територією України, використання української ГТС», – сказав Оржель.

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