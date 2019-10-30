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У екскерівниці Палацу Хоткевича поцупили автомобіль

Соломія Головіна

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У Львові в колишньої директорки Палацу культури ім. Гната Хоткевича Оксани Зварич поцупили автомобіль. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

 

Сірий автомобіль Hyundai Sonata невідомі вкрали вночі 30 жовтня на вулиці Скрипника. Державний номер: #АС0280ВН.

«Усім, кому відома будь-яка інформація про місце знаходження даного авто, або можливо хтось став свідком викрадення, прошу сповістити на «102» або мені особисто», – написала Оксана Зварич.

Фото: Facebook/Оксани Зварич

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