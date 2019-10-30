Львівський оперний театр. Чим потішать шанувальників мистецтва цього тижня

Цього тижня Львівська національна опера презентує своїм гостям такі неперевершені постановки: балети «Лебедине озеро», «Правда під маскою», а також опери «Мадам Батерфляй», «Попелюшка», «Служниця-пані». Не пропустіть нагоду отримати незабутні враження та море естетичного задоволення.

СЕРЕДА, 30 Жовтня – опера «Служниця-пані» Д.- Б. Перголезі (Дзеркальна зала)

У комічної опери – образ симпатичної розумниці-служниці, яка зуміла закохати в себе свого хазяїна, щасливо влаштувати свою долю.

Музичний критик Франко Аббатіні писав, що опера «Служниця-пані» нагадує чарівну скриньку, наповнену веселими сюрпризами, це – коштовне зібрання вокальних тем з особливим благородним блиском.

Безпосередність і реалістичність характерів головних персонажів, мелодійні арії, веселі перипетії, колоритні діалоги, сповнені гумору – все це є в прекрасній опері-буффа «Служниця-пані» Д.Б.Перголезі.

Початок о 19:00, квитки на оперу «Служниця-пані».

ЧЕТВЕР, 31 Жовтня; П’ЯТНИЦЯ, 1 Листопада – балет «Правда під маскою» І. Стравінського

У рамках проєкту «Український прорив» до репертуару Львівської опери увійшли два балети – «Пульчинелла» та «Весна священна» видатного композитора ХХ століття Ігоря Стравінського. Вони об’єднані однією назвою «Правда під маскою» і захоплять глядачів сучасною модерною хореографією італійського балетмейстера Марчело Алджері.

Варто зауважити, що Ігор Стравінський написав сотні творів із яскравою барвистістю оркестру, колористикою гармонії та мелодики. Однак саме балети принесли йому дзвінку славу по всій Європі та Америці. Знаменно, що композитор, який походив зі старовинного козацького роду Сулими, писав «Весну священну» на Волині, в Устилузі. Тут він збудував дім, у який повертався потім протягом кількох років перед остаточною еміграцією у Швейцарію, згодом – Францію, США.

Балети Ігоря Стравінського на сцені Львівської національної опери стали ще одним успішним проєктом в рамках «Українського прориву» генерального директора Василя Вовкуна.

31 жовтня, початок о 18:00, квитки на балет «Правда під маскою».

1 листопада, початок о 18:00, квитки на балет «Правда під маскою».

СУБОТА, 2 Листопада – опера «Мадам Батерфляй» Д. Пуччіні

Лірична драма, яка оповідає про нездійсненне кохання японської дівчини до американського офіцера.

У опери Пуччіні «Мадам Батерфляй» незвичайна доля, адже ця вистава зазнала провалу на своїй прем’єрі. Причому, ніхто з музикантів, які брали участь в постановці, не сумнівався в її успіху. Глядачі були незадоволені знайомими мотивами із інших опер. Однак пізніше, трохи змінена партитура та виконання головної партії Чіо-Чіо-сан Соломією Крушельницькою (українкою, патронесою нашого театру) призвели до приголомшливого успіху опери. Вона зачаровує своєю красою і незвичайним сюжетом. Особлива її краса не тільки в геніальній музиці Пуччіні, але і в тому, що спектакль дозволяє перейнятися надзвичайно привабливою особливою культурою Японії.

Початок о 18:00, квитки на оперу «Мадам Батерфляй».

НЕДІЛЯ, 3 Листопада – опера «Попелюшка» А. Спадавеккіа

У основі музичного твору лежить добре відома казка «Попелюшка» – про працьовиту дівчинку, злу мачуху та її ледачих доньок – Колючку і Злючку.

Добра повчальна історія продовжує радувати і дивувати маленьких і дорослих.

Початок о 12:00, квитки на оперу «Попелюшка».

НЕДІЛЯ, 3 Листопада – балет «Лебедине озеро» П. Чайковського

Одне з найбільш фантастичних, неперевершених і знаменитих творінь балетного мистецтва. Його хореографія протягом довгого часу вважається загальновизнаною перлиною світового балету. Саме це мав на увазі великий хореограф ХХ століття Джордж Баланчин, коли вимовив знамениту фразу: «Щоб театральний зал завжди був повний, треба кожен балет називати «Лебедине озеро».

«Лебедине озеро» – переказ старовинної німецької легенди. Молодий принц Зігфрід закохується у зачаровану принцесу-лебедя Одетту. Його щира любов і вірність повинні допомогти їй позбутися від лебединого прокляття чаклуна Ротбарта і повернути коханій людську подобу назавжди

Початок о 18:00, квитки на балет «Лебедине озеро».

Фото: Львівська опера