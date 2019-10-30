Антикорупційний суд виніс перший вирок

Вищий антикорупційний суд виніс свій перший вирок і визнав винуватою суддю у відставці, яка обіймала посаду в апеляційному суді Дніпропетровської області, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України. Про це йдеться у повідомленні на сайті суду.

Екссудді призначили покарання у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 гривень. Також призначено додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади, зазначені у пунктах 1, підпунктах «а», «в» пункту 2 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», окрім виборних посад, строком на один рік.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційної палати Вищого антикорсуду упродовж 30 днів із дня його проголошення.