На «Арені Львів» молодіжна збірна з футболу проведе матч відбору на Євро-2021. Вхід на гру буде вільний

Молодіжна збірна України 15 листопада на стадіоні «Арена Львів» проведе матч кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи-2021 (U-21) проти збірної Данії. Про це інформує Українська асоціація футболу.

Початок матчу — о 18.30. Вхід на гру буде вільний. Отримати безкоштовні квитки можна в робочі дні з 1-го по 15 листопада у приміщенні Федерації футболу Львівської області за адресою: м. Львів, площа Стефана Яворського, 1, у проміжок часу з 10.00 до 18.00, або в день матчу в касах стадіону «Арена Львів».

Як зазначається у повідомленні, матч Україна — Данія стане першою грою «молодіжки» в місті Лева після шестирічної перерви.