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Митниця планує запустити електронний сервіс для скарг

Вероніка Рой

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Державна митна служба  в найближчі тижні запустить електронний сервіс для скарг. Про це в ході XVIII Форуму фінансових директорів в Києві у вівторок сказав глава відомства Максим Нефьодов, передає «Інтерфакс-Україна».

 

«Ми будемо пробувати найближчим часом запустити електронний модуль для скарг. Він запрацює в найближчі тижні», сказав Нефьодов.

Нефьдов зазначив, що більша кількість скарг щодо митниці зараз надходить через Facebook.

«Більшість пише мені в особисті повідомлення на Facebook», сказав глава митниці.

Крім цього, митниця планує запустити автоматизоване визначення і перевірку вартості вживаних автомобілів, щоб дозволити потенційному покупцеві такого авто перед його придбанням уточнити вартість розмитнення. Цей сервіс має запрацювати до кінця 2019 року.

«Ми не повинні входити в Новий рік зі старими проблемами», прокоментував Максим Нефьодов.

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