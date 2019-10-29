Митниця планує запустити електронний сервіс для скарг

Державна митна служба в найближчі тижні запустить електронний сервіс для скарг. Про це в ході XVIII Форуму фінансових директорів в Києві у вівторок сказав глава відомства Максим Нефьодов, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми будемо пробувати найближчим часом запустити електронний модуль для скарг. Він запрацює в найближчі тижні», — сказав Нефьодов.

Нефьдов зазначив, що більша кількість скарг щодо митниці зараз надходить через Facebook.

«Більшість пише мені в особисті повідомлення на Facebook», — сказав глава митниці.

Крім цього, митниця планує запустити автоматизоване визначення і перевірку вартості вживаних автомобілів, щоб дозволити потенційному покупцеві такого авто перед його придбанням уточнити вартість розмитнення. Цей сервіс має запрацювати до кінця 2019 року.

«Ми не повинні входити в Новий рік зі старими проблемами», — прокоментував Максим Нефьодов.