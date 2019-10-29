ОСТАННІ НОВИНИ

Міносвіти виступило проти 40-годинного робочого тижня для вчителів

Вероніка Рой

|

Міністерство освіти і науки не підтримує правки партії «Голос» до законопроєкту «Про повну загальну середню освіту», які передбачають запровадження 40-годинного робочого тижня для вчителів. Про це заявила міністр освіти і науки України Ганна Новосад, передає пресслужба відомства.

 

«Сьогодні під Верховною Радою України планується акція протесту освітян. Причина — правка партії «Голос» до законопроєкту «Про повну загальну середню освіту», яка передбачає впровадження 40-годинного робочого дня для педагогів. Я б хотіла звернутися до наших освітян і запевнити, що Міністерство категорично не підтримуватиме таких новацій. Очевидно, що наразі ця правка є погано пропрацьованою і не дає відповідей на запитання, як саме будуть захищені вчителі за функціонування такої системи, як ці години будуть обліковуватись тощо. Наша ціль, щоб новий закон «Про повну загальну середню освіту» створив більше можливостей та інструментів для успішної роботи вчителів, а не додатково зарегулював їхню працю», — відзначила Ганна Новосад.

Водночас вона додала, що система оплати праці педагогів потребує реформування. Зокрема, Міносвіти вважає доцільним внести окремі надбавки до зарплати вчителів у посадовий оклад.

«Ненормальна ситуація, коли надбавки за своєю вагою у заробітній платі вчителів можуть переважати над посадовим окладом — це робить вчителів вразливими до зловживань з боку місцевої влади та адміністрації шкіл. Ми виступаємо за те, щоб кількість надбавок була зменшена, але лише за рахунок їхнього внесення в посадовий оклад, від якого буде розраховуватися усе подальше зростання заробітної плати. Наприклад, надбавка за престижність, на нашу думку, має стати частиною посадового окладу вчителя», — пояснила міністр.

Наступного тижня — з 4 до 10 листопада — на базі Комітету ВРУ з питань науки, освіти та інновацій депутати спільно з Міносвіти планують працювати саме над формулюванням статті 24 законопроєкту щодо оплати праці вчителів. У межах цих зустрічей будуть пропрацьовані усі правки, включно з тими, що подані партією «Голос».

Як повідомляє Укрінформ,  сьогодні біля тисячі освітян у Києві зібралися на акцію протесту проти змін, які народні депутати запропонували до закону про середню освіту. До них приєдналися представники вільної освітянської профспілки, які приїхали з різних регіонів України, обласні організації профспілки та профспілкові організації низки міст.

Протестувальники наголошували, що їх не влаштовує пропозиція обов’язкової сертифікації, ті пропозиції, які стосуються скасування надбавок вчителям за класне керівництво, перевірку зошитів тощо. Запровадження для педагогів 40-годиного робочого тижня, переведення педпрацівників пенсійного віку на строковий трудовий договір. Також невдоволення викликала теза про скасування надбавок за вчені звання.

Фото: Укрінформ

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області
Анастасія ПИЖ
Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області

Заснована ще у перші роки української незалежності торговельна мережа «АТБ» сьогодні стала лідером вітчизняного ритейлу ...

Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби
Вероніка РОЙ
Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби

20 жовтня в Україні відзначали День боротьби із раком грудей. І не дарма, адже у такий спосіб щороку намагаються приверн...

Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати
Галина КОВАЛЬ
Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати

Мешканці Винників подають свою версію подій з приводу спорудження заводу гарячого цинкування неподалік: «Висипки та п...

Курорт на смітті. На Львівщині може зникнути відомий бальнеологічний санаторій
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Курорт на смітті. На Львівщині може зникнути відомий бальнеологічний санаторій

За 22 кілометри на південний захід від Львова, у курортному містечку Великий Любінь діє один із найстаріших в Європі бал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...