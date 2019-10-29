Львів’ян попереджають про туман та ожеледицю на дорогах

По місту Львову 30 жовтня вночі та вранці буде туман, видимістю 200-500 м, на окремих ділянках доріг — ожеледиця. Про це інформує пресслужба ЛМР з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Температура вночі прогнозується 0 – 5° морозу, вдень 4 – 9° тепла.

Всіх закликають зважати на прогноз погоди й бути обережними під час руху.

До слова, про всі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, мешканців просять інформувати «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80 для оперативного реагування відповідних служб.