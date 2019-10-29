Гончарук підписав меморандум з мобільними операторами про покриття всієї України інтернетом

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук підписав меморандум з найбільшими операторами мобільного зв’язку щодо покриття всієї території України мережею мобільного інтернету. Відповідне підписання відбулося під час інвестиційного форуму у Маріуполі 29 жовтня, передає Громадське.

«Я вірю що з цього документа почнеться тотальна цифровізація всієї країни. В кожному куточку нашої країни має бути доступний якісний зв’язок та інтернет. І ми зробимо для цього все необхідне», — повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час підписання документа.

Меморандум уряд підписав разом з найбільшими мобільними операторами України, компаніями «Інтертелеком», «Лайфсел», «Водафон» та «Київстар».