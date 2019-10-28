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В уряді пропонують скасувати низку медичних довідок

Вероніка Рой

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У Кабінеті міністрів України обдумують питання про скасування медичних довідок при прийомі на роботу чи для відвідин басейнів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет.

 

«В Україні є таке явище, як медичні довідки, які наша держава вимагає у самих несподіваних місцях. Наприклад, у держслужбовців при прийомі на роботу вимагають дві медичні довідки (психіатр та нарколог). Або славнозвісна довідка у басейн. Наскільки ці вимоги виправдані? З одного боку, вони призводять до зайвої бюрократії, видаткам та навантаженню лікарень, а самі довідки часто просто продаються. З іншого боку, може, це має позитивний вплив на здоров’я українців?», – написав він.

Крім цього, Дмитро Дубілет зазначив, що у Західних країнах такого зазвичай немає. Та додав, що наразі це питання досліджується. Та закликав українців взяти участь у обговоренні.

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