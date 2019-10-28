ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’янка здобула «бронзу» на молодіжному чемпіонаті світу з карате

Вероніка Рой

|

Львівська спортсменка Діана Шостак стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з карате серед молоді (U21), який пройшов 23-27 жовтня у Сантьяго (Чилі). Про це інформує відділення НОК у Львівській області з посиланням на Українську федерацію карате.

 

Загалом національна молодіжна збірна України здобула чотири бронзові медалі на 11-му чемпіонаті світу серед кадетів, юніорів і молоді (U21). В нашому доробку чотири бронзові нагороди в куміте.

Їх вибороли миколаївець Віктор Шевченко (кадети, -70 кг), киянка Оксана Базелюк (юніори, -59 кг), одеситка Юлія Палашевська (U21, -50 кг) та львів’янка Діана Шостак (U21, -61 кг).

Треба відзначити також успішний виступ трьох спортсменів, які зупинилися за крок до п’єдесталу, посівши почесне п’яте місце. Це одеситка Аріадна Панчук (юніори, -48 кг), львів’янин Данило Кравчук (юніори, -76 кг) та одесит Ігор Лагунов (U21, 84+ кг).

Фото: Facebook-сторінка Антона Нікуліна, УФК

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області
Анастасія ПИЖ
Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області

Заснована ще у перші роки української незалежності торговельна мережа «АТБ» сьогодні стала лідером вітчизняного ритейлу ...

Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби
Вероніка РОЙ
Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби

20 жовтня в Україні відзначали День боротьби із раком грудей. І не дарма, адже у такий спосіб щороку намагаються приверн...

Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати
Галина КОВАЛЬ
Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати

Мешканці Винників подають свою версію подій з приводу спорудження заводу гарячого цинкування неподалік: «Висипки та п...

Курорт на смітті. На Львівщині може зникнути відомий бальнеологічний санаторій
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Курорт на смітті. На Львівщині може зникнути відомий бальнеологічний санаторій

За 22 кілометри на південний захід від Львова, у курортному містечку Великий Любінь діє один із найстаріших в Європі бал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...