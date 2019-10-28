Львів’янка здобула «бронзу» на молодіжному чемпіонаті світу з карате

Львівська спортсменка Діана Шостак стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з карате серед молоді (U21), який пройшов 23-27 жовтня у Сантьяго (Чилі). Про це інформує відділення НОК у Львівській області з посиланням на Українську федерацію карате.

Загалом національна молодіжна збірна України здобула чотири бронзові медалі на 11-му чемпіонаті світу серед кадетів, юніорів і молоді (U21). В нашому доробку чотири бронзові нагороди в куміте.

Їх вибороли миколаївець Віктор Шевченко (кадети, -70 кг), киянка Оксана Базелюк (юніори, -59 кг), одеситка Юлія Палашевська (U21, -50 кг) та львів’янка Діана Шостак (U21, -61 кг).

Треба відзначити також успішний виступ трьох спортсменів, які зупинилися за крок до п’єдесталу, посівши почесне п’яте місце. Це одеситка Аріадна Панчук (юніори, -48 кг), львів’янин Данило Кравчук (юніори, -76 кг) та одесит Ігор Лагунов (U21, 84+ кг).

Фото: Facebook-сторінка Антона Нікуліна, УФК