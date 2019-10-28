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Андрій Салюк: «Пам’ятки архітектури у Львові йдуть «під ніж» бульдозерів для так званого розвитку інфраструктури туризму»

Соломія Головіна

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Голова Львівського обласного осередку Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Андрій Салюк про проблеми збереження пам’яток архітектури в контексті розвитку інфраструктури туризму:

«Зараз Львів руйнують та знищують на догоду так званому розвитку інфраструктури туризму. Пам’ятки йдуть «під ніж» бульдозерів для так званого розвитку інфраструктури туризму. Це є і руйнування історичних цвинтарів, віл, просторів. Так, нещодавно місто організувало обговорення, де йшла мова про те, що нам необхідно ще більше розширити щільність забудови. Тобто, поміж пам’ятками хочуть далі втискати новобудови, готелі тощо. І ми не маємо на це ніякого готового спротиву.

Автентичних історичних вікон та дверей у Львові майже не залишилося. У Львові протягом двох каденцій діяла програма GIZ (Німецьке товариство міжнародного співробітництва, – ред.). Німеччина витратила 7 млн євро не на GIZ, Львів чи чиновників, а на пам’ятки. Проаналізуймо, як ці кошти були використані?! Якщо ж за ці 7 млн євро зробили 300 вікон і 100 дверей, якщо це їхня ціна, то щось тут не так. Якщо ж вони планували навчити наших майстрів виконанню реставраційних робіт, то я був на тих майстер-класах, це просто сором і журба. Це не є навчання, тому що ми не отримали у Львові такої кількості майстрів навіть ремісничих професій…».

Фото: Збруч

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