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Цілющий чай: названо найкорисніші для здоров’я сорти

Соломія Головіна

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Експерти назвали найкорисніші для здоров’я людини сорти чаю, рекомендовані для додавання в раціон. Про це повідомляє Ukrhealth.

 

М’ятний чай, що володіє заспокійливими властивостями, допоможе швидко і міцно заснути, зняти біль і вирішити деякі проблеми із зором. Напій з малиною зніме симптоми грипу та ГРВІ, спазми, ПМС, допоможе відновитися після пологів. Мате, нормалізує кровообіг і зміцнює судини, корисний для людей з чутливою шкірою.

Чай каркаде є жарознижуючим засобом, допомагає виганяти з організму токсини і знижувати вагу. Щоб зарядитися енергією, краще покуштувати масалу, що складається зі спецій. Напій виводить шлаки, покращує травлення і кровообіг.

Поради носять рекомендаційний характер. При будь-яких проблемах зі здоров’ям варто негайно звернутися до лікаря.

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