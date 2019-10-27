Трамп підтвердив загибель ватажка «Ісламської держави»

Бійці підрозділів спецоперацій США здійснили рейд у сирійській провінції Ідліб, внаслідок якого було вбито лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді. Про заявив у неділю президент США Дональд Трамп, інформує Укрінформ з посиланням на Sky News.

«Минулої ночі терорист номер один у світі був притягнутий до відповідальності», – заявив Трамп.

За його словами, аль-Багдаді вбив себе під час операції, активувавши жилет смертника.

Президент заявив, що спецпризначенці США здійснили «зухвалий рейд», що тривав близько двох годин, під час якого було вбито велику кількість поплічників аль-Багдаді.

Трамп заявив, що в ході операції не загинула жодна дитина з 11 присутніх на місці події.

Сумнозвісний лідер терористичної групи Ісламська держава аль-Багдаді був одним з найрозшукуваніших злочинців у світі, з гонораром за допомогу у пошуках у розмірі 25 мільйонів доларів.

Фото: AFP