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«Бабине літо», прощай. Вже скоро мокрий сніг та -6°

Соломія Головіна

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У найближчі дні в Україні суттєво похолоднішає. Так, 28 жовтня вночі очікується 4-9° тепла, вдень 14-19°, у західних (крім Закарпаття) та північних областях 8-13°. Вже 29 жовтня в Україні, крім півдня та сходу, буде зниження температури вночі до 0-5° тепла, вдень до 5-10°. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Український гідрометцентр.

 

28 жовтня без опадів, лише у західних областях вдень дощ.

29 жовтня у західних, північних, вдень і в центральних областях місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с.

30 жовтня у південній частині, східних, місцями центральних областях, на Закарпатті й Прикарпатті невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. 31 жовтня в Україні без істотних опадів.

Подальше зниження температури вночі 30 жовтня до 2-7°, на узбережжі морів до 10° тепла, в західних та північних областях до 4° тепла – 1° морозу, 31 жовтня до 0-6° морозу; вдень в Україні до 3-9° тепла (30 жовтня на півдні 8-12°).

30-31 жовтня без істотних опадів. Подальше зниження температури вночі 30 жовтня до 4° тепла – 1° морозу, 31 жовтня до 1-6° морозу; вдень до 3-8° тепла.

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