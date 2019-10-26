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В Україні створили «Конституцію у коміксах»

Соломія Головіна

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У мережі з’явилася електронна книжка «Конституція у коміксах», яку можна безкоштовно скачати та розповсюджувати. Про це повідомляє «Літакцент».

 

«Як показали останні вибори, українці здебільшого погано розуміють функції різних гілок влади, свої права та обов’язки, тому книжка, яка розрахована на дітей, стане у пригоді також батькам, в тому числі народним депутатам та працівникам Офісу президента», – пише видання.

«Конституція у коміксах» – проект видавництва «Зелений Пес» за підтримки Українського культурного фонду. Проект має освітню мету – у легкій сучасній формі дати дітям основи знань про Конституцію України, політичний лад, права та обов’язки.

Головні герої коміксів – двійнята Романа та Марко, школярі, які на простих життєвих прикладах розбираються у тому, як працює Конституція України. Їм допомагають у цьому мама-юрист, тато-програміст, бабуся-вчителька та дідусь-професор. Комікси супроводжуються ситуативними діалогами.

Автори книжки – відомі письменники Брати Капранови. Консультантом виступив колишній суддя Конституційного суду Володимир Кампо. Художник – Олександр Костенко (м.Дніпро).

Електронну книжку можна скачати за адресою.

Джерело ілюстрацій: Літакцент

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