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У столиці провели «Конопляний марш»

Соломія Головіна

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У Києві відбувся «Конопляний марш свободи» за легалізацію медичного канабісу. До двох сотень учасників маршу зібралися біля Кабінету міністрів України, звідки вирушили урядовим кварталом до Верховної Ради. Про це повідомляє «Громадське».

 

Медичний канабіс є засобом, який застосовують при лікуванні ДЦП, посттравматичного синдрому, онкологічних та інших захворювань.

«Це не про розваги чи насолоди, мова про законний обіг лікарських засобів на основі канабісу для потреб українських пацієнтів», – каже речниця маршу Тетяна Кузьменко.

Організатори закликають Верховну Раду ухвалити відповідний законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. На сьогодні не існує подібного законопроєкту, зареєстрованого в парламенті.

Частина учасників нинішньої акції висловлювалися за декриміналізацію рекреаційного канабісу.

Раніше міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що питання медичного канабісу потребує додаткового обговорення і можливо в майбутньому народні депутати із фракції «Слуга народу» запропонують новий законопроєкт щодо легалізації марихуани у медичних цілях.

У вересні колишня виконувачка обов’язків міністерки охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заблокував перенесення канабісу з категорії наркотиків, обіг яких заборонений, до категорії речовин, обіг яких обмежений. За її словами, МОЗ двічі намагався внести зміни до зазначеної постанови, і двічі МВС блокували ухвалення цього рішення. Там пояснювали, що для віднесення канабісу в категорію наркотиків з обмеженим обігом нібито необхідні зміни до Кримінального кодексу.

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