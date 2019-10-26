На кордоні з Польщею вилучили партію «Айфонів»

У рейсовому автобусі в пункті пропуску «Шегині» намагались незаконно провезти партію «Айфонів». Про це Львівська митниця ДФС повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначається, 25 жовтня в зону митного контролю пункту пропуску «Шегині» у напрямі в’їзду в Україну прибув рейсовий автобус «Перемишль-Львів». Під час огляду автобуса працівники митниці знайшли 90 мобільних телефонів IPhone 7, IPhone 7 Plus та IPhone 10. Телефони містились у холодильному відділенні для зберігання продуктів, що знаходиться в салоні автобуса.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст.483 Митного кодексу України. Товар вилучено, справу буде передано до суду, який і визначить покарання.

Фото: Львівська митниця