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На кордоні з Польщею вилучили партію «Айфонів»

Соломія Головіна

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У рейсовому автобусі в пункті пропуску «Шегині» намагались незаконно провезти партію «Айфонів». Про це Львівська митниця ДФС повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

 

Як зазначається, 25 жовтня в зону митного контролю пункту пропуску «Шегині» у напрямі в’їзду в Україну прибув рейсовий автобус «Перемишль-Львів». Під час огляду автобуса працівники митниці знайшли 90 мобільних телефонів IPhone 7, IPhone 7 Plus та IPhone 10. Телефони містились у холодильному відділенні для зберігання продуктів, що знаходиться в салоні автобуса.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст.483 Митного кодексу України. Товар вилучено, справу буде передано до суду, який і визначить покарання.

Фото: Львівська митниця

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