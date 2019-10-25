Літак авіакомпанії Wizz Air Гданськ–Львів сів у Словаччині

Літак авіакомпанії Wizz Air, що виконував рейс Гданськ–Львів сів у аеропорту «Кошице» в Словаччині. Такі дані системи навігації Flightradar24.

Вочевидь, що лайнер не зумів приземлитися у Львові через сильний туман. Екіпаж здійснив щонайменше 12 кіл поблизу аеропорту та дві спроби приземлитися, однак прийняв рішення сідати на запасному аеродромі до покращення метеоумов.

Відразу після цього у Львові приземлився літак авіакомпанії Ernest. Лайнер, який вилетів із Мілану також зробив п’ять кіл на підльоті до летовища та успішно здійснив посадку.

Відразу за ним без перешкод сів літак із Лондона авіакомпанії Ryanair та рейс з Мюнхена компанії Lufthansa.

Водночас на онлайн табло аеропорту Львів з’явилася інформація, що рейс Wizz Air з Гданська остаточно скасовано, що також призвело до скасування зворотнього рейсу зі Львова до Берліну.

За даними прес-служби летовища, несприятливі погодні умови уже минули і зараз аеропорт працює у штатному режимі.

Відзначимо, що вчора несприятливі погодні умови у аеропорту Київ (Бориспіль) спровокували затримку частину рейсів в аеропорту «Львів».