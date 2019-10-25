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Doing Business. Україна піднялася на 7 позицій в рейтингу Світового банку

Соломія Головіна

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Україна одразу на 7 пунктів покращила свою позицію у рейтингу інвестиційної привабливості Doing Business-2020, який щорічно оприлюднює Світовий банк, і посіла 64-ту сходинку зі 190 країн. Про це повідомляє Урядовий портал.

 

«Підвищення рейтингу України в Doing Business-2020 одразу на 7 позицій – це результат, який говорить сам за себе. Це позитивний сигнал для українських підприємців та «зелене світло» для іноземних інвесторів. Однак це лише початок, і ми продовжуємо роботу у цьому напрямку: три дні тому запрацював Кодекс про банкрутство, кілька тижнів тому – закон про стимулювання інвестиційної діяльності, активізуємо процеси дерегуляції», – коментує результати рейтингу прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Згідно з даними звіту Світового банку цьогоріч Україна покращила свої показники за 6 з 10 індикаторів, які враховуються фахівцями Світового банку при складанні рейтингу.

Найбільший прогрес Україна продемонструвала за компонентою «Захист міноритарних акціонерів» +27 пунктів завдяки відкриттю інформації про кінцевих вигодонабувачів та компонентою «Отримання дозволу на будівництво»+10 пунктів за рахунок усунення вимог до найму незалежного проектанта та інженера технагляду та запровадження подання повідомлень онлайн, а також зменшила вартість  дозволів на будівництво в межах Києва.

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