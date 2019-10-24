Сьогодні — Всесвітній день боротьби з поліомієлітом

Сьогодні, 24 жовтня, відзначають Всесвітній день боротьби з поліомієлітом.

Як повідомляє Центр громадського здоров’я, близько 5% хворих помирають від поліомієліту. В основному — через порушення дихання при паралічі дихальної мускулатури.

У одного з 200 хворих розвиваються деформації хребта і кінцівок, що стають причиною інвалідності.

Інші небезпечні ускладнення поліомієліту — пневмонія, міокардит, важкі шлунково кишкові розлади з кровотечею, проривом, виразками, кишкова непрохідність.

Пам’ятайте, що більш вразливі до хвороби діти та вчасна вакцинація – єдиний надійний спосіб запобігти захворюванню. Шістьох доз вакцини достатньо, щоби сформувався імунітет до поліомієліту до кінця життя. Згідно з Календарем профілактичних щеплень, оптимальний час для введення вакцин: