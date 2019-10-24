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Оксана Цебрівська: «Не бійтеся обстежуватися на рак грудей, бійтеся, що можете звернутися до лікарів запізно»

Вероніка Рой

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Координаторка проєктів львівської онкоспільноти «Живи зараз», львів’янка, котра успішно поборола  рак молочної залози, Оксана Цебрівська про важливість щорічного обстеження жінок:

«У лютому 2018 року я отримала завдання розробити серію буклетів про комплексні обстеження чоловіків, жінок, дітей. Переглянувши список, я обрала буклет «Поговоримо про здоров’я грудних залоз. Все, що повинна знати жінка». Згодом я і сама задумалася, коли востаннє робила УЗД молочних залоз. І вирішила записатися до лікаря на огляд. Після того, як я пройшла обстеження, зателефонував мій лікар-мамолог і сказав: «Маю для вас дві новини, і одна з них погана. У вас злоякісна пухлина». Потім прозвучала фраза: «Але є й добра новина. У вас найкраща пухлина за всіма показниками і вона дуже маленька. Якщо ви швидко почнете лікування, то це дасть змогу одужати у 95%. Потрібно зробити операцію і пройти подальші етапи лікування.

Коли я почула, що у мене злоякісна пухлина, слово «рак» лікар навіть і не вживав, я не злякалася. Мені моторошно стало від того, що я могла ще рік, може, й два жити і далі нічого не відчувати. А пухлина тим часом би собі росла, збільшувалася в розмірах, і це була б не І стадія, а ІІ чи ІІІ. Часто рак довго не подає ніяких ознак про себе…. У травні 2018 року мені успішно зробили органозберігаючу операцію. Сьогодні я в ремісії близько двох років. Я живу, я здорова! Бути здоровим – це щастя. За це щастя я не перестаю дякувати людям, які мені допомогли пройти той відрізок життя.

Рак молочних залоз – не вирок, виявлений на ранніх стадіях, він успішно лікується. Звісно, краще обирати клініку з якісною діагностикою, а не там, де вам ближче. Хочу наголосити, що в Україні є лікарі, клініки, які вам допоможуть. Знайдіть час один раз на рік пройти УЗД чи мамографію молочних залоз відповідно до вашого віку. Не бійтеся обстежувати, бійтеся, що можете звернутися до лікарів пізно».

Фото: Facebook-сторінка Оксани Цебрівської

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