Оксана Цебрівська: «Не бійтеся обстежуватися на рак грудей, бійтеся, що можете звернутися до лікарів запізно»

Координаторка проєктів львівської онкоспільноти «Живи зараз», львів’янка, котра успішно поборола рак молочної залози, Оксана Цебрівська про важливість щорічного обстеження жінок:

«У лютому 2018 року я отримала завдання розробити серію буклетів про комплексні обстеження чоловіків, жінок, дітей. Переглянувши список, я обрала буклет «Поговоримо про здоров’я грудних залоз. Все, що повинна знати жінка». Згодом я і сама задумалася, коли востаннє робила УЗД молочних залоз. І вирішила записатися до лікаря на огляд. Після того, як я пройшла обстеження, зателефонував мій лікар-мамолог і сказав: «Маю для вас дві новини, і одна з них погана. У вас злоякісна пухлина». Потім прозвучала фраза: «Але є й добра новина. У вас найкраща пухлина за всіма показниками і вона дуже маленька. Якщо ви швидко почнете лікування, то це дасть змогу одужати у 95%. Потрібно зробити операцію і пройти подальші етапи лікування.

Коли я почула, що у мене злоякісна пухлина, слово «рак» лікар навіть і не вживав, я не злякалася. Мені моторошно стало від того, що я могла ще рік, може, й два жити і далі нічого не відчувати. А пухлина тим часом би собі росла, збільшувалася в розмірах, і це була б не І стадія, а ІІ чи ІІІ. Часто рак довго не подає ніяких ознак про себе…. У травні 2018 року мені успішно зробили органозберігаючу операцію. Сьогодні я в ремісії близько двох років. Я живу, я здорова! Бути здоровим – це щастя. За це щастя я не перестаю дякувати людям, які мені допомогли пройти той відрізок життя.

Рак молочних залоз – не вирок, виявлений на ранніх стадіях, він успішно лікується. Звісно, краще обирати клініку з якісною діагностикою, а не там, де вам ближче. Хочу наголосити, що в Україні є лікарі, клініки, які вам допоможуть. Знайдіть час один раз на рік пройти УЗД чи мамографію молочних залоз відповідно до вашого віку. Не бійтеся обстежувати, бійтеся, що можете звернутися до лікарів пізно».

Фото: Facebook-сторінка Оксани Цебрівської