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МОЗ затвердило новий перелік протипоказань до вакцинації

Вероніка Рой

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Міністерство охорони здоров’я затвердило новий перелік протипоказань до проведення вакцинації. Про це на своїй сторінці у Facebook написала міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

 

«Підписала наказ, яким актуалізовано перелік медичних протипоказів до проведення профілактичних щеплень. Тепер слово за Міністерство юстиції України, яке повинно забезпечити державну реєстрацію цього наказу», – написала Скалецька.

Крім цього вона зазначила, що обтяжений, інколи необґрунтований перелік протипоказань до проведення профілактичних щеплень був значною перепоною для досягнення високого рівня охоплення населення.

«Новий перелік протипоказів розроблено з урахуванням рекомендацій Національної технічної групи експертів з питань імунізації, які базуються на доказовій медицині та рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я і Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC)», – додала міністерка охорони здоров’я.

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