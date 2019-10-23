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Львів’ян закликають приносити теплий одяг та взуття для потребуючих

Вероніка Рой

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Мешканців Львова закликають приносити у Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб теплий одяг для потребуючих. Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник управління соціального захисту Львівської міськради.

 

«Уже за тиждень очікується значне похолодання. Відповідно у Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб готуються до того, що кількість бездомних людей, які користуються їх послугами, суттєво збільшиться. Найбільше вони потребуватимуть у цей період теплого одягу та взуття. А його бракує…», — написав Ігор Кобрин.

Тому усіх небайдужих закликають «якщо у вас є зайві теплі речі – приносьте. Є потреба у светрах, штанах, теплих куртках та взутті середніх розмірів, особливо чоловічому. Потрібна також білизна й шкарпетки».

Речі можна приносити у Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб, що на вул. Кирилівській, 3а. Контактний телефон: 233−14−79.

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