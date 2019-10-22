Як складання оригамі може врятувати здоров’я та навіть життя

В кінці літа та на початку осені поточного року у всіх 1030 супермаркетах «АТБ», які цілодобово працюють в 264 населених пунктах 22 областей України (в тому числі й на Львівщині), реалізували масштабний благодійний проєкт «БлагоДій».

На кожній касі у дискаунтерах «АТБ» клієнтам пропонували за невеличку суму придбати яскраве листячко зі схемою оригамі. Кількість таких листочків не обмежувалася, кожен міг купити стільки, скільки вважав за потрібне. Для тих, хто не обізнаний із цим східним мистецтвом, автори запропонували QR-код із посиланням на докладну інструкцію. Усі зібрані кошти компанія спрямує на надання цільової підтримки дитячим лікувальним закладам. Всеукраїнський благодійний фонд «АТБ» планує закупити для дитячих лікарень по всій країні сучасне медичне обладнання.

Так багаторічний лідер галузі ритейлу – компанія «АТБ-маркет» запропонувала простий, доступний та ефективний спосіб врятувати життя маленьких українців. Лише за місяць проведення проєкту «БлагоДій» зібрали майже 3,5 млн гривень, які допоможуть покращити здоров’я, дадуть шанс на активне життя тим, хто цього потребує найбільше. З огляду на те, що сьогодні мережа має більш ніж три з половиною мільйони постійних клієнтів, проєкт набув національного значення. Він допоможе нам єднатися та допомогти багатьом.

«”БлагоДій” ­– це друга масштабна благодійна акція фонду «АТБ», спрямована на збирання коштів для дитячих лікувальних закладів. Вона відбувалася у всіх магазинах мережі «АТБ» по всій Україні. Ми вдячні нашим покупцям за небайдужість. Разом нам вдалося зібрати кошти, які найближчим часом будуть спрямовані на закупівлю необхідного медобладнання для дитячих обласних лікарень України», – розповів директор Всеукраїнського благодійного фонду «АТБ» Сергій Демченко.

Кілька гривень, які ми з вами витратили, здавалося б, на цікаву дрібничку, стали не просто благодійним внеском, а безцінною інвестицією в здоров’я маленьких українців, у тому числі й у нашому Львові. Ми фактично надали шанс тим, хто, можливо, вже зневірився пізнати прості радості життя.

Найбільший за багатьма показниками представник українського ритейлу вже понад 25 років послуговується стратегією патріотичного бізнесу. Гарантуючи у своїх супермаркетах високу якість товарів за максимально доступними цінами, які на 10–15% нижчі за середньоринкові, «АТБ» постійно інвестує в соціальні проєкти. Це завжди було пріоритетним напрямком разом із впровадженням інноваційних технологій і динамічним розвитком флагмана компанії – торговельної мережі «АТБ».

«БлагоДій» – не перший і не єдиний благодійний проєкт «АТБ-Маркет». Дотримуючись принципів соціально орієнтованого, відповідального ведення бізнесу, компанія надає всебічну підтримку, в тому числі й фінансову, найбільш незахищеним верствам населення: постраждалим і ветеранам бойових дій на Донбасі, їхнім родинам, внутрішньо переміщеним особам, що втекли від війни, пенсіонерам, інвалідам, багатодітним сім’ям, дітям, які потребують термінового та дорогого лікування. Для цього створили Всеукраїнський благодійний фонд «АТБ», який надихає на допомогу як партнерів компанії, так і мільйони українців. Фонд акумулює зібрані кошти та, додавши до них суму, виділену компанією «АТБ-Маркет», фактично робить внесок у здоров’я нації.

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