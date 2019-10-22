Окупанти засудили полоненого журналіста Асєєва до 15 років ув’язнення

Українського журналіста та блогера Станіслава Асєєва засудили до 15 років в’язниці за рішенням так званого Верховного суду самопроголошеної «Донецької народної республіки». Також його позбавили права займатися журналістською діяльністю на 2,5 роки. Про це повідомили в так званій Генеральній прокуратурі «ДНР», повідомляє Громадське.

За версією бойовиків, Асєєв з березня 2015 року по травень 2017 го вів візуальну розвідку місць дислокації підрозділів «Народної міліції «ДНР» і передавав дані представникам Служби безпеки України. Також у матеріалах справи стверджують, що блогер вербував у соцмережах проукраїнськи налаштованих користувачів для збору і передачі відомостей військового й іншого характеру.

Так званий «суд» визнав Асєєва винним за статтями «Організація екстремістського співтовариства», «Шпигунство і підбурювання до шпигунства», «Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності», «Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності». Асєєв відбуватиме в колонії суворого режиму.

Нагадаємо, Станіслав Асєєв з червня 2017 року перебуває у полоні бойовиків «ДНР», рідні та колеги втратили з ним зв’язок. Керівництво самоназваної «республіки» спочатку спростовувало затримання Асєєва, а потім визнали, що його затримали та підозрювали у «шпіонажі».

Станіслав Асєєв мешкав у Донецьку з початку окупації, писав для українських ЗМІ під псевдонімом Станіслав «Васін» Так він співпрацював з українськими виданнями «Український тиждень», «Дзеркало тижня», «Радіо свобода».

У 2017-му правозахисники Human Rights Watch закликала бойовиків звільнити Асєєва, але до списків на обмін, який відбувся 27 грудня 2017 року, він не потрапив.

Звільнити Асєєва також закликала правозахисна організація «Репортери без кордонів» та Національна спілка журналістів України.