«Повернення Баттерфляй» та «Попелюшка». Репертуар Львівської опери на тиждень

Неймовірний балет «Повернення Баттерфляй», присвячений видатній українській примадонні Соломії Крушельницькій; лірична опера «Іоланта» про незрячу від народження дівчину; а також опера «Попелюшка», у основі якої всім відома казка. Таким буде тиждень у Львівській національній опері, тож неодмінно завітайте у гості!

ЧЕТВЕР, 24 Жовтня; СУБОТА, 26 Жовтня – балет «Повернення Баттерфляй» Д. Пуччіні – М. Скорика

Чудовий балет, який можна побачити лише у Львові. Саме для нас його написав відомий український композитор Мирослав Скорик. Ця вистава, присвячена патронесі нашого театру, видатній українській оперній співачці кінця ХІХ – початку ХХ століття Соломії Крушельницькій, розповідає про її творчість, про самовіддане служіння сцені.

Балет містить мальовничі фрагменти з багатьох вистав, у яких успішно виступала ця оперна зірка, під звуки музики видатного італійського композитора Д.Пуччіні.

24 жовтня, початок о 18:00, квитки на балет «Повернення Баттерфляй».

26 жовтня, початок о 18:00, квитки на балет «Повернення Баттерфляй».

П’ЯТНИЦЯ, 25 Жовтня; НЕДІЛЯ, 27 Жовтня – опера «Іоланта» П. Чайковського

Один із найбільш ліричних і поетичних творів видатного російського композитора П.Чайковського. Камерний за формою, він, тим не менше, вповні розкриває постаті багатих душею героїв: короля Рене, який трепетно охороняє свою доньку Іоланту; мудрого лікаря Ебн-Хакіа, який бере на себе сміливість врятувати дівчину від сліпоти; закоханого в Іоланту рицаря, який, незважаючи на загрозу смерті, настоює на небезпечній операції, що відкриє дівчині світло і красу землі.

У музиці опери зосередився весь життєвий і композиторський досвід П. Чайковського. У ній звучить віра в перемогу світлих сил, в духовність людини.

25 жовтня, початок о 18:00, квитки на оперу «Іоланта».

27 жовтня, початок о 18:00, квитки на оперу «Іоланта».

НЕДІЛЯ, 27 Жовтня – опера «Попелюшка» А. Спадавеккіа

У основі музичного твору лежить добре відома казка «Попелюшка» – про працьовиту дівчинку, злу мачуху та її ледачих доньок – Колючку і Злючку.

Добра повчальна історія продовжує радувати і дивувати маленьких і дорослих.

Початок о 12:00, квитки на оперу «Попелюшка».

Фото: Львівська опера